Vandeadvokaat: justiitsministeerium levitab andmekaitse üldmääruse trahvide kohta valeinfot

Justiitsministeerium avaldas eile Äripäevas seisukohta, et Andmekaitse Inspektsioonil on praegu olemas kõik volitused ja pädevused selleks, et määrata 25. mail jõustunud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse alusel trahve, sealhulgas asjakohasel juhul kuni 20 miljonit eurot. Ministeerium tõrjus andmekaitseõiguse praktikute seisukohta, mille kohaselt takistab uue Eesti isikuandmete kaitse seaduse eelnõu jõustumise viivitus trahvide määramist, kuna samas eelnõus sisalduvad ka inspektsioonile järelevalvet ja karistuste määramist võimaldavad pädevusnormid. Ministeerium leidis vastukaaluks, et isikuandmete kaitse määrus on otsekohalduv, mis tähendavat, et määruse nõuete rikkumise eest ettenähtud trahvide määramise kohustus tuleneb määrusest.

Ministeeriumi seisukoht on ebaõige. Seejuures on kummastav, et ministeerium peab põhjendatuks eirata Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevat seaduslikkuse põhimõtet, mille eest peaks ministeerium nagu ka iga teine riigiasutus seisma.

Põhiseadusest tuleneb, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Seda nimetatakse seaduslikkuse põhimõtteks. Üheks seaduslikkuse põhimõtte lahutamatuks osaks on see, et riigiasutus täidab üksnes selliseid ülesandeid ja rakendab seejuures vaid selliseid võimuvolitusi (sealhulgas haldussundi ja repressiivvõimu volitusi), mis on sellisele asutusele seadusega ette nähtud.