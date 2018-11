Vanemaealiste tööhõive on rekordiliselt kõrge, selle sajandi suurim

Töötuse määr oli 2018. aasta III kvartalis 5,2%, tööhõive määr 68,2% ja tööjõus osalemise määr 72,0%, teatas statistikaamet. Tööturu näitajad eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes oluliselt ei muutunud.

Siiski on märkimisväärne, et jätkuvalt kasvab vanemaealiste ehk 50–74-aastaste aktiivsus tööturul. Vanemaealiste tööhõive määr kasvas III kvartalis 59,1%-ni, mis on selle sajandi kõrgeim.

Vanemaealiste tööjõus osalemise määr oli 61,3% ja töötuse määr 3,6%. Võrreldes eelmise aasta III kvartaliga 50–74-aastaste hõivatute arv suurenes 4500 võrra ja töötute arv vähenes 3000 võrra.

Tööturu aktiivseima vanuserühma ehk 25–49-aastaste näitajad III kvartalis oluliselt ei muutunud, nende tööjõus osalemise määr oli jätkuvalt kõrge (88,1%).

Noorte ehk 15–24-aastaste tööjõus osalemise määr oli 46%. Kuigi noorte tööjõus osalemise näitaja on viimastel aastatel püsinud stabiilne, tänavu III kvartalis selles vanuserühmas hõivatute arv vähenes ning töötute arv suurenes.

2018. aasta III kvartalis oli hõivatuid 666 600, mis on sama palju kui aasta tagasi. Samas on märkimisväärselt kasvanud osaajaga hõivatute arv. Tänavu III kvartalis oli täistööajaga töötajaid 588 000 ja osaajaga töötajaid 78 600.

Kõrvutades neid näitajaid eelmise aasta III kvartaliga näeme, et osaajaga töötajate arv on kasvanud 7100 võrra ning täistööajaga töötajate on arv sama palju vähenenud. Kõige rohkem töötavad osaajaga noored ja vanemaealised. Eelmisel aastal töötas osaajaga iga viies 15–24-aastane ning iga seitsmes 50–74-aastane.

Tööturul mitteaktiivseid oli III kvartalis 273 400. Suurima osa mitteaktiivsetest moodustasid pensioniealised (82 800), õpingute (63 300) ning haiguste või vigastuste tõttu tööturult eemale jääjad (61 200).