Vanemahüvitise reform võib tööandjatele kulukaks minna

Sotsiaalministeeriumis valmistutakse vanemahüvitise süsteemi reformimiseks, et tööjõupuuduse käes vaevlevale tööturule tagasi tuua värsked lapsevanemad, ent plaanitud muutused võivad tööandjatele kulusid juurde tuua, kirjutab Äripäev.

Vanemahüvitise süsteemi peamine muudatus on see, et 18 kuu jagu hüvitist hakatakse lubama välja võtta pikema aja ehk kolme aasta jooksul. Vahepeal on võimalik hüvitise saamine ajutiselt katkestada ja käia tööl ilma, et saadav tulu vanemahüvitise tõttu väheneks.

Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar ütles, et kui see tõesti tähendaks seda, et tööandja peab olema kolme aasta jooksul pidevalt valmis lapsepuhkusel töötaja naasmiseks ja jälle puhkusele jäämiseks, oleks vanemahüvitise reform tööandjatele väga kulukas.

