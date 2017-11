Vangerdused jätkuvad: Linnamäe ostis Apollo kinode enamusosaluse

Margus Linnamäele kuuluv investeerimisfirma UP Invest ostis 55% Ivar Vendelinile kuuluvast Apollo kinodest.

Ülejäänud 45% jääb Vendelini firmale. "Apollo Kino on Up Investiga teinud koostööd mitu head aastat. Koostöö sai alguse Apollo raamatukauplustest täiesti juhuslikult. Koostöö on olnud väga positiivne ning viis välja ka selleni, et sellel aastal toimus ka suurem koostöövorm minu ja Magnum Grupi vahel ning järgnev tehing on osa erinevatest tehingutest, kus täiendame strateeglisist koostööd. Seetõttu omandaski UP Invest Apollo Grupist 55% osaluse. Liigume edasi suunal saada baltikumi suurimaks meelelahutusettevõtteks," ütles ta.

Edasisi plaane Vendelin väga täpselt kommenteerida ei soovinud. "Kindlasti ei jää me Eestisse pidama. Meil on juba praegu projektid välismaal, kuid kindlasti on uusi ja huvitavaid uudiseid tulemas, aga käikidest asjadest omal ajal," ütles ta.

Tehingu hinda ei soovinud Vendelin täpsustada.

Selle aasta juulis ostis Ivar Vendelin 20 protsenti MM Grupi aktsiatest, kuhu kuuluvad Margus Linnamäega seotud ettevõtted, mille peale ütles Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik, et Linnamäe mängib avalikkusega sõrmkübaramängu. "Ei ole kuidagi muljet jäänud, nagu Apollol oleks mõni suuromanik peale Margus Linnamäe. Võib-olla tahetakse see nüüd ära vormistada?" küsis Luik retooriliselt.

Loe veel

MM Gruppi kuuluvad ravimite hulgimüügiettevõte Magnum Medical, ravimite jaemüügikett Apotheka, meediakontsern Eesti Meedia, lemmikloomakeskus PetCity ja teised Margus Linnamäega seotud ettevõtted Eestis ning välisriikides.

Apollo Grupp hõlmab Eestis suurimaid meelelahutusettevõtteid. Ettevõttel on kokku üle Eesti 15 raamatukauplust, 5 kobarkino, 6 Blenderi mahlabaari. Samuti on Apollol Baltikumi üks suuremaid e-poode.