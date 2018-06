Vangide tööjõule rajatud saunaahjude ehitaja kasvatas jõuliselt kasumit

Puiduküttega saunaahjude turuliidri kasumikasv tugines suuresti sisetarbimisele.

Riigiettevõtte AS Eesti Vanglatööstus müügitulu oli 2017. aasta seisuga 2,6 miljonit eurot ja kasumiks 22 700 eurot, kusjuures käibe kasvas varasemalt 6,1 protsendilt 19,91 protsendini ning kasum kasvas 2016. aastaga võrreldes 71%. Müügitulust ligi 80% saavutati siseturult, millele järgnes ligi 13% ulatuses Soome turg, kuhu eksport küll eelneva aastaga võrreldes pisut vähenes.

AS Eesti Vanglatööstus tegeleb kaubamärgi Stoveman alt saunaahjude, suitsu- ja grillahjude, kaminatarvikute jm metalltoodete valmistamise ning müügiga. Tegutsetakse Tallinna, Tartu ning Viru vanglas ning kodumaiste tootjate seas on puiduküttega saunaahjude müügis hõivatud liidripositsioon.

AS Eesti Vanglatööstuses on tööl 26 inimest ning tööjõukuludest on 27% paigutatud Vangistusseaduse alusel töötavate tööliste töötasuks. Vangistusseaduse paragrahv 43 sätestab, et kinnipeetava töötasu peab olema vähemalt 20 protsenti palgaseaduse alusel kehtestatud palga alammäärast.