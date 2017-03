Vanuseline diskrimineerimine tööotsingutel: vanad ei taha õppida ja noortel puudub kogemus

Rahvusvahelise uuringu põhjal tunnetab 34 protsenti tööotsijatest vanuselist diskrimineerimist. Suurim on probleem vanemaealiste seas.

Personalifirma Manpower poolt korraldatud uuringus selgus, et ealist diskrimineerimist tunnetab 34 protsenti tööotsijatest, soo järgi diskrimineerimist tunnetab 15 protsenti ning kultuurilise tausta tõttu diskrimineerimist 11 protsenti tööotsijatest.

“Tööandjate hoiakud on küll muutumas, sest töökäsi on vaja ja ukse taga järjekorda ei ole, aga ikka leidub juhte, kes pelgavad vanemaealisi tööle võtta. See on kahetsusväärne, sest enamasti on tegu keskmisest lojaalsemate ning pühendunud töötajatega, kes ei torma iga uue idee või pakkumise ajel teise kohta,” selgitas presonalifirma Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.

“Kindlasti tunnetavad vanuselist diskrimineerimist ka äsja kooli lõpetanud noored, aga nende puhul ei vaata tööandjad ainult sünniaastat, vaid eelkõige kogemust ja oskuseid. Kui noor suudab näidata õpimotivatsiooni ja pühendumust, siis on talle paljud uksed avatud ka väiksema kogemuse korral,” rääkis ta.

Uuring tõi välja ka tööandjate hoiakute põhjused. Vanemaealiste inimeste palkamisel nähakse peamiste takistustena asju-on-alati-nii-tehtud-mentaliteeti, vähest õpimotivatsiooni, tehniliste oskuste nappust ning kehva võõrkeelte oskust.

Samas kinnitab enamike tööturgude statistika, et aktiivseid pensionäre on töötamas rohkem kui kunagi varem, sest neil on oskuseid, mida noortel jääb vajaka. Noorte eelistamise põhjustena toovad tööandjad välja nende väheseid tööväliseid kohustusi, võimalust maksta tööturule sisenejale madalamat töötasu, aga ka suuremat füüsilist võimekust seda eeldavate ametikohtade puhul.

“Eesti noored on üldiselt eneseteadlikumad ega ole valmis sisenema tööturule madala palgaga, nii nagu seda on teinud nende vanemad,” rääkis Kaldra. “Kui tänane 30+ põlvkond oli sageli nõus alustama karjääriredeli madalamal astmel ja väiksema palgaga, siis praegused koolilõpetajad väärtustavad ennast rohkem ja on julgemad küsima nii paremat palka kui paindlikumaid töötingimusi. Tööandjatele on see uus olukord, millega tuleb kohanduda.”