Varalahkunud legendi tütar teenib korralikku raha. Peagi avaneb talle aga tõeline varalaegas

Nirvana ninamehe Kurt Cobaini ja Courtney Love'i tütar Frances Bean Cobain on meedias olnud korduvalt. Küll mitte majanduskülgedel. Seekord on põhjust temast ka siin rääkida. Nimelt on ta läbimas lahutusprotsessi, mille käigus tuleb ikka välja ka inimeste varaline seis. Kui palju tütar isa varanduse pealt teenib?

Frances Bean on 25-aastane ning on lahutamas abielu Isaiah Silvast. Protsessi käigus on tulnud välja, et legendaarse grungemehe tütar teenib isa varalt igakuiselt üle saja tuhande dollari, kirjutab People. 95 000 sellest on autoriõiguste ning 6500 dollarit ja veidi enam dividendide pealt. Samas võib leida ka teise numbri, mis ütleb, et naisel kulub praegusel ajal üle 200 000 dollari kuus. Suur osa justnimelt lahutusprotsessi tõttu.

Frances Been on ühe osa sellest jutust põrmustanud Twitteris:

„Vabandust, aga kellel on aega kulutada 200 000 dollarit kuus? See on kuradi absurdne. Mitte ükski osa sellest infost ei ole täpne."

Samas ei lükanud ta ümber seda, et teenib iga kuu tänu isale 100 000 dollarit. Tema vara väärtuseks hinnatakse täna 11,2 miljonit dollarit, kuid kaugel ei ole aeg, kui avaneb tõeline varalaegas.

Nimelt on talle väidetavalt kuni 30. eluaastani suletud hoius, kus on 200 miljonit dollarit. Tasub elada.