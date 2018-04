Varasem edulugu ei kordugi? Tehnopol kutsub idufirmasid osalema rahvusvahelisel konkursil. Aega on vähe

Foto: Teaduspark Tehnopol

Teaduspark Tehnopol kutsub Eesti idufirmasid 19. aprillini registreeruma rahvusvahelisele konkursile PowerUp!, mis on varasematel aastatel eestlastele suurt edu toonud. Korraldaja EIT InnoEnergy on tõstnud peaauhinna mulluselt 20 000 eurolt 30 000 eurole, sest huvi ürituse vastu on väga suur. Vajalik on 7 Eesti idufirma osavõtt, aga need ei ole veel koos.