Selleks, et olla edukas ning rahulolev nii töös kui isiklikus elus, on väga oluline õhtul õigel ajal töölt lahkuda, kirjutab värbamisfirma Design & Build Recruitment direktor Andrew Mc Gregor.

Viimase kümne aasta jooksul on ta kuulnud suurepärast definitsiooni töö ja isikliku elu tasakaalule: „see on kontseptsioon, millega pannakse parimal moel paika prioriteedid töö (karjäär ja ambitsioon) ja elustiili (tervis, naudingud, jõudeaeg, perekond ja vaimne areng/meditatsioon) vahel.

Mida see tegelikult tähendab ning miks Mc Gregor on siiralt veendunud, et kontorist tuleb õigel ajal lahkuda?

Töö on lõputu protsess ega saa kunagi valmis. See on fakt, mistõttu ei maksa keskenduda ühele päevale või nädalale, vaid karjääri planeerida. Arenda ajaplaneerimise oskusi ning ära püüa kõike ühe päevaga valmis teha. Kliendi huvid on olulised, aga samuti ka su perekonna omad. Need, kes väidavad, et kaks tundi õhtul on pere jaoks piisav aeg, eksivad. See ei ole nii. Pere rikastab su elu rohkem kui kliendid eales suudaksid. Seega pühenda neile aega mida nad väärivad. Kui sul on elus raske aeg, kui peaksid kukkuma, ei ulata ei klient ega ülemus sulle abikätt. Küll teeb seda su perekond. Mc Gregor püüab küll olla hea ülemus ja oma töötajate jaoks olemas olla, aga ta ainult püüab. Samas kui pere on toeks alati, ilma küsimusi esitamata. Elu ei ole ainult töö, kontor ja kliendid. Mc Gregorile meeldivad inimesed ja valdkond, kus ta töötab ning peaod töökaaslastega on toredad, see on aga vaid üks hetk. Sõprade ja perekonnaga on see pidev protsess ilma igasuguste ootusteta. Elus on palju enamat kui töö. On vaja aega sõpradega kohtumiseks, meelelahutuseks, lõõgastumiseks ning kehaliseks koormuseks. Ara lase enda elul muutuda mõttetuks. Õhtul kauaks kontorisse jääv inimene ei tööta tegelikult kõvasti. See väide võib küll tekitada vaidlusi, kuid Mc Gregor on selles veendunud. Inimesed, kes suudavad ettenähtud kaheksa tunni jooksul efektiivselt töötada, on oluliselt edukamad ning naudivad töö ja isikliku elu tasakaalu. Kui töötad 10-12 tundi, peaksid tõsiselt analüüsima, mida sa loodad saavutada ning küsima endalt, kas sellest ka mingit kasu on. Planeeri päeva enne selle algust, mitte ära alusta sellega kell kaheksa või 8.30. Sa ei pingutanud ning õppinud selleks, et sinust saaks masin. Masinad võivad õige kütusega töötada 24 tundi päevas. Sina ei suuda. Hoia oma elu tasakaalus. Pea meeles, et sul on 24 tundi päevas, 8 tundi magamiseks, 8 tundi töötamiseks ning 8 tundi sinu enda jaoks! Kui su ülemus sunnib sind ületunde tegema, siis on ta ise tõenäoliselt ebaefektiivne ning ta elul ei ole mõtet. Mc Gregor on ise ülemus. "Kui pean kas endal või kellelgi teisel paluma ületunde teha, siis see tähendab, et ma olen lihtsalt rumal," kinnitab ta.

Mc Gregor tõdeb, et nägi oma isa harva, sest viimane pühendas end tööle. Paljud perekonnad lagunevad, sest vanemad seavad töö esikohale ning noored isad surevad, sest tööstress ning 16-tunnised tööpäevad viivad nad liiga vara hauda.

Töölt õigel ajal lahkumine on tema kinnitusel eduka, õnneliku elu alus.