Värbamisekspert: välismaalasi naljalt Eestisse juhiks ei meelita

See on põhjus, miks Eesti ei ole välismaa juhtide ja ekspertide jaoks ahvatlev töötamiskoht. Samal ajal on heade ja kompetentsete juhtide vajadus üha suurem ning värbajate tööpõld laieneb. Rahvusvahelise juhttöötajate otsinguga tegeleva Amropi käive suurenes tänavu kümne kuuga 45%, jõudis ligi poole miljoni euroni ja ületab eelmise aasta kogutulu. Amropi kaubamärgi all tegutseva Executive Search Balticsi mullune käive oli 475 428 eurot. Äripäeva andmeil oli ettevõte mullu ka sektori parim palgamaksja: kuue töötaja keskmine brutotasu oli 3476 eurot kuus. Amrop Eesti juhtpartner, 22 aastat personaliotsingutega tegelenud Aiga Ārste-Avotiņa räägib, mis on personaliotsingu äris viimastel aastakümnetel muutunud ja milliseid oskusi läheb tänapäeva maailmas vaja edukal juhikandidaadil.

Kas headhuntig’u kiire kasv tähendab, et Eesti tööandjaid kummitab mitte ainult sini-, vaid ka valgekraede puudus?

Maailmas toimuvad muudatused puudutavad kõiki. Ettevõtted muutuvad ja kasvavad ning muutused toimuvad ka juhtide tasandil. Riigipõhised organisatsioonid asenduvad regionaalsetega ning moodustatakse näiteks ülebaltilisi meeskondi. Edukalt ühes riigis mingi funktsiooni juhtimine ei pruugi aga tähendada, et seda suudetakse sama edukalt teha mujal. Tuleb distantsilt hakkama saada kultuuridevahelise koostööga, äri eesmärgid või välisturgude olukord võib kodusest erineda. Näiteks võid kodus olla suurima turuosaga särav ettevõte, kuid teistel turgudel mitte.