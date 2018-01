Varem bitcoini ostjat lolliks sõimanud pangajuht kahetseb krüptoraha pettuseks nimetamist

USA suurpanga JPMorgani juht Jamie Dimon, kes varem ütles, et pangatöötaja ei saa olla nii loll, et osta bitcoini, kahetseb oma ütlust, et bitcoin on pettus, kirjutab CNBC.

„Krüptovaluuta ei lõpeta hästi,“ ütles ta septembris New Yorgis investeerimiskonverentsil esinedes, prognoosides selle krahhi. „See on pettus ja hullem kui tulbimaania.“

Ta lisas, et kui ta saab teada, et keegi JPMorganist on hakanud bitcoiniga kauplema, siis laseb ta kohe tegelase lahti, kirjutab Bloomberg.

„Seda kahel põhjusel,“ lausus ta. „See on reeglite vastu ja ta on loll. Mõlemad on ohtlikud.“

Teisipäeval ütles ta, et kahetseb toona välja öeldut.

“Plokiahel on reaalne asi,” ütles ta. “Krüptodollarid võivad olla jeenis ja muu seelaadne värk. Aktsiapakkumiste sarnased krüptomündipakkumised... igaühte neist tuleb eraldi vaadata. Mind on alati huvitanud, et mida võtavad valitsused ette, kui bitcoin kasvab tõeliselt suureks. Mul on selles osas teistest erinev arvamus."