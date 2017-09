Varem öise Tallinna lemmiksööklana tuntud putka taas müügis. Kui suur on maa rendihind?

Tallinna kesklinna magusas paigas asus kunagi legendaarne öine toiduputka Söögiplats. Siis hakati rääkima, et AS Kawe hakkab sinna rajama büroohoonet. Söögiplats kadus. Büroohoonet aga ei ole endiselt ning praegu võib sealt leida burgerikohviku KesKus. Nüüd on see müügis koos rendi- ja töölepingutega.

KesKus kohviku üks omanikest Janno Joosep ütleb uhkel, spetsiaalselt müümiseks tehtud kodulehel järgmist: "Oleme uhked, et oleme lühikese ajaga käivitanud äri, mis pakub klientide poolt tunnustatud maitseid ja väärtust. Meie äriidee põhines meie hobil - kokkamisel. Täna saame aru, et edasi liikumiseks on hobikoka ajast ja teadmistest vähe. On vaja täielikku pühendumist kohviku ärile. Seda meie põhitöö ei võimalda. Soovime leida oma asutatud ärile energilise ja pühendunud ostja. Soovime leida energilist ja visiooniga uut omanikku, kes jätkaks edukalt tegutseva äri arendamist." Kohviku hind on 68 000 eurot ning sellega saab äsja renoveeritud hoone, kohvikualuse maa rendilepingu, seadmed, tööjõu, hankelepingud, tegutseva ettevõtte enda ning reklaampaketi väärtuses 4200 eurot + käibemaks. Viimane on mõeldud uue omaniku äri edendamise kampaaniaks. Äri eripärana on toodud see, et suur käive tuleb nädalavahetusel ja öösiti. Rendileping kestab 30. aprillini 2021, selle juurde kuulub üks parkimiskoht kinnises parklas. Kohvikualuse maa rendihind on 1378 eurot kuus. Omanikud on väidetavalt kohviku avamisse investeerinudki 68 000 eurot. Vaata täpsemalt siit.