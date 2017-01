Sylvesteri endised omanikud kavandavad Lõuna-Eestisse aegade suurimat tööstusinvesteeringut, mis võimaldaks Eesti põhilist loodusvara senisest kaks-kolm korda rohkem väärindada.

Emajõe äärde ülisuurt investeeringut kavandavad metsandusettevõtjad on koondunud äriühingusse Est-For Invest, mille juhatuse liikmed on Mati Polli poeg Aadu Polli ja Margus Kohava. Kuigi eile peeti vägevalt välja reklaamitud pressikonverents, jäi paljugi ebaselgeks. Jäi segaseks, kui palju raha kulutatakse uuringuteks ja projekti ettevalmistamiseks, kuhu tehas peaks täpselt kerkima ning kas see jääb ka pärast valmimist Eesti kapitali kätte. Kohati jäi arusaamatuks isegi see, miks otsustasid töösturid oma ebalevatest plaanidest avalikkust teavitada just 10. jaanuaril 2017.