Värske minister Janek Mäggi läheb õige pea puhkusele

Kuu alguses ametivande andud riigihalduse minister Janek Mäggi läheb 24. mail mõneks päevaks perega puhkusele.

Peaminister Jüri Ratas on Mäggi puhkusele lubanud 24.-27. maiks. "Tegemist on väga pikalt planeeritud ja lastele ammu lubatud reisiga lähiriiki. Abikaasa ütles ka, et lubatud reisi ei tahaks kuidagi ära jätta," lisas Mäggi. Puhkus kestab vaid mõned päevad.

Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juht ja kolme lapse isa Janek Mäggi ametisse astumisest teatati 27. aprillil. Kümme päeva varem lahkus ootamatult ametist jääknähtudega autoroolist tabatud endine riigihalduse minister Jaak Aab.