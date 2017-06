Värske rahandusminister on üliedukas ärimees. Üks firma ei pruugi Ossinovskile väga meeldida

Värske rahandusminister Toomas Tõniste on väga edukas ärimees. Tal on ühine äri nii abikaasa kui vennaga. Tõniste müüb nii lastekaupu kui alkoholi.

Tõniste üheks äriks on abikaasaga kahasse olev Breting OÜ, mis on emafirmaks Laste Maailm OÜ-le. Sellel on omakorda legendaarne kauplus Pärnu maanteel ning pood Rocca al Mare keskuses.

Firma peamine tuluallikas on rõivaste hulgimüük, aga palju kehvem ei ole ka nende jaemüük. Suurim kukkumine võrreldes 2014. aastaga tuli just rõivaste hulgimüügi osas.

OÜ Breting kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2015. aastal 896 020 eurot. Aastaga tekkis kahjumit 165 610 eurot. Osa sellest tekkis seetõttu, et firma kandis maha tegevuse lõpetanud tütarfirma lootusetu võla. Aasta varem oli käive olnud enam kui miljon eurot ning kasum 136 853 eurot.

Firmal on laenukohustusi kokku 739 275 euro eest. Töötajaid 13 ning palgakulu 128 620 eurot.

Aastatega on kogunenud 2 399 975 eurot jaotamata kasumit, samas on neil käibevara veidi üle 540 000, sellest raha 23 688 eurot. Põhivara on aga kokku 3,2 miljonit eurot. Firma on enam kui 21 aastat vana.

Laste Maailm karmis konkurentsis

Ettevõte ütleb oma 2015. aasta aruandes, et lastekaupade turul on konkurents tihenenud ja suurematel poekettidel on eelis. Suur osa külastajatest on turistid. Nende müügitulemuste vähenemisele võrreldes 2014. aastaga aitas kaasa Venemaa ja Soome turistide arvu vähenemine.

Eraldiseisvalt oli OÜ Laste Maailm müügitulu 502 682 eurot ning kahjum 55 839 eurot. Firma jaotamata kasumi real on summa 32 001 eurot.

Kas rahandusminister on põllumees?

Bretingu kontserni kuulub ka Osaühing Metsara-Metsapere Põllumajandussaadused. Selle põhiülesandeks ei ole aga põlluharimine, vaid metsa- ja põllukinnistute müük ning rendileandmine. 2015. aastal teenitu renditulu 400 eurot. Samas müüdi üks kinnistu 38 000 euroga. Kasumiks kujunes 7174 eurot.

Põhivara on sel ettevõttel kokku ligi 600 000 euro eest. Laenukohustusi on veidi üle 580 000 euro. Jaotamata kasumit on kogunenud 10 641 euro jagu.

Firmal on maad üle Eesti

Osaühing Metsara-Metsapere Põllumajandussaadused omab maad mitmetes maakondades.

Pärnumaal Koonga vallas on neil kokku 32,9 ha maatulundusmaad. Halinga vallas kokku 58,18 ha maatulundusmaad.

Võrumaal Alaküla külas on firmal 18,9 ha maad.

Läänemaal Kiska külas on 15,92 ha maad. Lääne-Nigula vallas, Vidruka külas on 13,19 ha maad.

Raplamaal Vahastu külas on ministri firmal kaks maatükki kokku 37,9 hektaril. Rapla vallas Koigi külas 17,76-hektariline maalapp.

Tal on maad ka Lääne-Virumaal Kõrvekülas. Selle suurus on 6,09 ha

Kokku on ettevõtel niisiis 200,54 ha maad.

Foto: Tanel Meos

Peamine rahalehm on alkoholi- ja toiduainete hulgimüüja

Toomas Tõnistel on koos vend Tõnu Tõnistega ning kamraadide Peeter Šaraškini ning perekond Lillenthaliga (Marko ja Margery, kes on osanikud oma firma Leanders Invest kaudu) alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide ja toiduainete hilgimüügifirma LTT AS.

Selle firma omanduses on ka kohvreid, käekotte jms kaupa tootev Galvi-Linda AS. Lisaks on nad koos paljude teiste ettevõtetega (Balsnack, OG Elektra, Sirowa, R-S Packing, Maxima Eesti, RRLehtus ja Smarten Logistics) loonud Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

LTT AS konterni konsolideeritud müügitulu oli 13,2 miljonit eurot ning kasum 739 136 eurot. Aasta varem oli käive 11,45 ning kasum 593 000 eurot.

Raha oli firmal 2015. aasta seisuga veidi üle miljoni euro. Laene on neil samuti veidi enam kui miljoni euro eest. Firmas töötas 2015. aastal kokku 139 inimest.

Käibevara on ettevõttel 5,68 miljoni euro eest ning põhivara kokku enam kui 6,8 miljonit eurot.

2015. aastal maksis ettevõte osanikele dividende 630 000 eurot ning jaotamata jäi veel 3,17 miljonit eurot.

Firma, mis toodab ka sõjaväelastele

AS Galvi-Linda on tekstiil- ja sünteetilistest materjalidest galanteriikaupu tootev ning allhanke korras erinevaid õmblustooteid valmistav ettevõte. Aktsiaselts on asutatud 1991. aastal RAS Linda Viljandi Galanteriiettevõtte erastamise teel. Muuhulgas tehakse näiteks ka jalaväerakmeid, kohvreid ja kotte.

Sel firmal on ainsana üleval 2016. aasta majandusaasta aruanne, kus nad kuulutavad, et müügitulu kasvas aastaga 17,1% 3,33 miljoni euroni. Kasum oli 274 231 eurot.

Pikaajalised koostööpartnerid on neil Norras, Rootsis, Soomes, Lätis ja Eestis. Suurim ekspordiriik on Norra. 2016. aastal võeti ettevõttest välja 600 000 eurot dividende. Jaotamata jäi veel 1,64 miljonit eurot. Firmas on töötajaid 94.

Toomas Tõniste on T.T. Varahaldur üks asutaja, mis praegu kuulub vend Tõnu Tõnistele.

Endise eduka purjetajana on Tõniste ka Eesti Jahtklubide Liidu juhatuses.

Toomast Tõnistel on

Kinnisturaamatu järgi on Toomas Tõnistel suur hulk kinnisvara. 2187 m2 kinnistu on tal Viimsi vallas, Miiduranna külas.

Samas vallas Pringi külas on tal 2883 m2 maatulundus- elamu- ja sotsiaalmaa. Pringi külas on tal teinegi krunt, mil suurust 1640 ruutmeetrit. Viimane on tal kahasse vend Tõnuga.

Tallinnas F.R Faehlmanni tänav 50/ J. Köleri 18 on mehel osa 787 m2 majast, millest 95% moodustab elamumaa. Täpsemalt omab ta 135/730 kaasomandist.

Harjumaal Kuusalu vallas Mäepea külas on tal kolm elamumaakrunti (7225, 7606 ja 7282 ruutmeetri suurused)

Pärnu linnas Anton Hansen Tammsaare pst 2 on mehel korter, See on ühisomandis abikaasa Ingridiga. Haapsalu linnas on tal samuti korter, mis kuulub vaid talle.