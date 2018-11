Värske seadusemuudatus tõstab taksosõidu maksumust kuni euro võrra

Esmaspäevast hakkasid kehtima mitmed määruse „Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord, lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ning üleminekukiiruse väärtus üleminekul ajatasult sõidukilomeetritasule ja vastupidi” muudatused, mis sisuliselt ühtlustavad tavataksode hinnapoliitikat sõidujagajate omadega.

Muudatuse põhiolemus on ajatasu arvestamise muutuses. Kui senini on taksoga sõites hakanud ajatasu jooksma vaid siis, kui auto kiirus langes alla 22km/h, siis uue regulatsiooni järgi hakkab ajatasu kilomeetritasuga kohe sõidu alguses paralleelselt jooksma.

Kuigi taksoga sõitjatele on juba tavataksode hinnakirja muutus silma hakanud – näiteks on sellest lähtuvalt hinnakirja juba muutnud Elektritakso –, tuli selle muudatuse kehtima hakkamine uudisena taksoettevõtjate liidu juhatuse liikmele, Sõbra Takso juhile Mart Palmile. Küll aga tõdes ta, et muudatus tehti tõenäoliselt nende ühe liikme ettepanekul.

Kui palju taksofirmasid ja kui kiiresti Elektritakso eeskuju järgima hakkab, ta hetkel ennustada ei oska. „Eks see on firmade siseasi. Tõenäoliselt nad muudavad seda – muidu on ebavõrdne konkurents sõidujagamisteenustega,” lausus Palm. Erinevalt taksofirmadest said sõidujagajad juba varasemalt ajatariifi sõidu algusest peale arvestada.

Palmi enda ettevõte, Sõbra Takso kavatseb selles osas mõelda ja jälgida turuolukorda. Võimalikku hinnatõusu hindab ta võrdlemisi väikeseks. „Ainuke, mis seal tulla saab, on see, et praegune ajatariif pannakse ajale kaasa jooksma ja see toob mingi eurokese arvele juurde – ehk kerge hinnatõus,” kirjeldas ta. Väiksemate sõitude puhul võib see tähendada ka 50 eurosendi lisandumist.