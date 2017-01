Varssavi pakkus linlastele tasuta ühistransporti, et inimesed ei kasutaks autot ja seeläbi ei annaks oma panust maailma kõige hullemasse sudusse.

Pühapäeval ületas sudu tase Poola keskkonnanorme viiekordselt, mis sundus kohaliku omavalitsust kutsuma üles inimesi jääma koju. AirVisuali andmetel oli maailma suurlinnade seas Varssavi maailma saastunuim linn, kirjutab Bloomberg.

Poola süsteemne suduprobleem tuleb esile külmade ilmadega, kui lisaks söepõhistele elektrijaamadele kütavad miljonid poolakad ahju odavaima materjaliga, milleks on sageli prügi. Peaminister Beata Szydlo, kes on söekaevuri tütar, toetab saastava söe kasutust, kuna see tagab energeetilise turvalisuse ja loob töökohti. Ta teatas esmaspäeval Twitteri kontol, et valitsus tegeleb õhusaaste probleemiga.

„Tasuta ühistranspordi initsiatiiv on suure hariva väärtusega, kuid vaevalt on sellel mingit kestvat mõju,“ ütles Polish Smag Alarmi nimelise organisatsiooni pressiesindaja Piotr Siergiej. „Kodumajapidamiste ahjud annavad 53 protsenti Poola emissioonidest. Ma ei saa aru, miks me ei ole neile norme kehtestanud. Me nagu ei võitlekski õhusaastega.“

AirVsuali andmetel oli Varssavi õhukvaliteedi indeks 231 ehk hullem kui Kalkuta 224, Dhaka 220 ja Pekingi 197. Poola on Euroopa Liidu suurim inimese kohta õhusaastaja, genereerides 80 protsenti elektrist söest. Enamus maagaasist impordib riik Venemaalt.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO andmetel on Euroopa Liidu 50 saastunumast linnast 33 Poola linnad.