Varsti algab Tartu ühe suurima uusarenduse ehitus

Tartu vallavanem Jarno Lauri näeb uusarenduses võimalusi kogu piirkonnale: „Raadi on pikka aega olnud oma suurte võimaluste pantvang. Tohutud mastaabid ja väljavaated, ent siiani vähe edenemist. Uute elanikega koos tuleb nõudlus parema avaliku ruumi, puhkevõimaluste ja äride järele. Kogu piirkonna äratamiseks on vältimatu uue elu ja elamiste jõudmine sellesse suurepärasesse piirkonda, ning mul on hea meel, et Raadiraja tänavale tekib peatselt moodne ja turvaline elukeskkond. Kõikidele uutele vallakodanikele ütleme aga "Tere tulemast!""

Reterra Estate OÜ, kelle portfelli kuuluvad näiteks Tallinnas WoHo Kvartal (sh Telia Maja), Tiskre Ärimaja, Pähklikodu ridaelamud, on Tartu juurtega Mapril lasknud ehitada ka Tartu Jaamamõisa piirkonnas asuvad 3 modernset korterelamut „Lumina Kodud“. Tallinnas on koostöös peagi valmimas WoHo kvartali teine maja, millest saab äritarkvara Pipedrive Eesti peakontor ja kus lisaks asuvad ka eksklusiivsed korterid. Mapri Ehitusel on kogemus on nii elamu-, tootmis- kui ka äripindade ehitamisega. Ettevõte on ehitanud nii aastal 2017 „Aasta ehitusprojekti“ tiitli võitnud Balti Jaama Turu, Otepää hubase Vidrike Puhkekeskuse kui Tartu massiivse Gardest Aianduskeskuse.

„Ehitusturg Tartus on kindlasti viimasel aastal elavnenud ning meil on väga hea meel olla ühe Tartu linna ja valla suurima uusarenduse ehituse peatöövõtja ja lisada enda ehituskogemus ning kvaliteet siia projekti,” toob Mapri Ehituse tegevjuht Tarmo Roos esile.