Silmas pidades ilmselt inimesi, kel on palju aega vaja surnuks lüüa, aga kel pole hobisid, lõi Soome liftifirma Kone värvi kuivamise jälgimise alternatiivi - eraldi lehekülje liftide ja liftijuhtimiskeskuse dialoogi jälgimiseks.

Illinoisis USAs, Stockholmis Rootsis, Espoos Soomes ja Delftis Hollandis asuvate liftide tegevust ning suhtlust keskusega reaalajas saab jälgida aaderssil machineconversations.kone.com.

Liftide suhtluse leheküljega reklaamib Kone oma 24/7 Connected Services nimelist teenust, mis kasutab IBMi Watsoni IoT (Internet of Things, asjade internet) -platvormi.

Kone tegevjuht Henrik Ernrooth ütles ettevõtte pressiteate vahendusel, et see on alles algus. "Oleme asunud teele, et arendada tõeliselt intelligentne liftide ja eskalaatorite platvorm, mis kasutaks Watsoni kognitiivset võimekust ning tõstaks liftide ja eskalaatorite teenused uuele tasemele," ütles ta.