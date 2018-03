Vasetootmine asub jõudsale kasvuteele

Mining.com kirjutab, et järgneva aastakümne jooksul kasvab oluliselt ülemaailmne vasetootmine.

Senisest palju suurema nõudluse tekitab muuhulgas elektriautode ja nende jaoks laadimisvõrkude tootmine, mis vajavad kokku umbes viis korda rohkem vaske kui tavaline autotootmine.

BMI Researchi analüütikud usuvad, et alates tänavusest kuni 2027. aastani kasvab vasetootmine keskmiselt 3,6 protsenti aastas, peatudes 28 miljoni tonni juures. Praegu on see näitaja 20,4 miljonit tonni.