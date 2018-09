Vatikanil on unikaalne majandus

Pea kõik usutegelased, palgasõdurid ja ligi 3000 palgatöölist elavad Itaalias ja käivad Vatikanis tööl. Kokku töötab linnriigis umbes 4800 inimest.

Vatikan teenib raha trükiste, meenete, müntide, medalite ja markide tootmise ja müügiga. Raha toob sisse ka valvurite vormide müük ja finantsteenused. Viimaste osas olid linnriigil üleval suured probleemid rahapesuga. Nimelt 2013. aastal peatas Itaalia keskpank Vatikanis mõneks ajaks kõik kaardimiksed, kuna Vatikan ei vaevunud juurutama rahapesuvastase võitluse regulatsioone. Vatikani rahaasju ajav pank Religiooniasjade instituut (Istituto per le Opere di Religione) ehk IOR on ajaloos korduvalt olnud segatud suurtesse rahapesuskandaalidesse. See niinimetatud Vatikani pank osales rahvusvahelistes maksupettustes ja on andnud Ladina-Ameerika diktaatoritele enam kui 1,4 miljardit dollarit tagatiseta laene, kirjutab Quora. Kaasaajal võib just pidada IORi põhjuseks, miks inimese kohta majanduse kogutoodang on Vatikanis planeedi kõrgeim, ületades 400 000 dollarit.

Samuti toovad sisse muuseumite sissepääsutasud, kuid olulisim tuluallikas on üle maailma katoliiklaste annetused. Tulu toovad ka investeeringud aktsiatesse, võlakirjadesse ja kinnisvarasse.

Vatikani kui riigi alusepanijaks võib pidada Benito Mussolinit, kes sõlmis 1929. aastal Lateraani leppe, millega anti katoliku kirikule täielik omandiõigus 44 hektarile maale Roomas.