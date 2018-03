VEB fondi teemat hakatakse riigikogus arutama riiklikult tähtsa küsimusena

Riigikogu õiguskomisjon otsustas, et 17. mail toimub parlamendis oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu “Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal”, kirjutab vabauudised.ee.

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Artur Talvik ütles, et lähiajal täpsustatakse üle, kes esinevad riiklikult olulise tähtsusega küsimuse arutelul. “Tavaliselt kujuneb riiklikult tähtsa küsimusega aruteludest leebe jututuba, aga loodame, et seekord jõuame ka sisulisema tulemuseni, mil moel sertifikaadiomanikele kahju hüvitada,” märkis õiguskomisjoni istungil osalenud ja VEB Fondi küsimuse riigikogu suurde saali toomise poolt hääletanud Talvik.

Loe veel

Viis Riigikogu saadikut – Artur Talvik, Jaak Madison, Jaanus Karilaid, Toomas Paur, Martin Helme – on algatanud eelnõu otsuse, millega makstaks 90-ndate alguses VEB fondi loomisega ettevõtetele tekitatud kahju kopsaka hüvitisega kinni. Kui parlamendis peaks toetust leidma VEB Fondi kahjude hüvitamiseks koostatud eelnõu, võetakse hinnanguliselt kuni 15 miljoni euro suurune summa Eesti Panga kasumieraldistest.

Eelnõu ettepanek on, et parlament teeb ettevaatava otsuse, millega suunataks riigieelarvesse laekunud keskpanga iga-aastastest kasumieraldisest sertifikaadiomanikele 50 protsenti kuni kogu hüvitise lõpliku tasumiseni.

2004. aastal esitasid Akke AS, AS Tartu Lihakombinaat, AS A. O. Imbi, AS Saare Kalur ja AS Pärnu Kalur Holding halduskohtule taotluse, et riiki kohustataks kompenseerima VEB Fondi seni hüvituseta sertifikaadid.

Kuna VEB Fond ei suutnud 2010. aasta jõustunud kohtuotsuse järel kompensatsiooni pakkuda, kohustati Eest vabariiki üheksa kuu jooksul uuesti otsustama VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõete hüvitamise küsimus.

Riik kohtuotsusega määratud tähtaja jooksul oma kohustusi ei täitnud ja Tallinna tingkonnakohus määras riigile 3200 euro suuruse trahvi.