Vedajate töötasudes on kahtlaselt väga suured käärid

Äripäeva teabekeskuse konkurentsiraport “Kaubavedu maanteel” võtab kokku nende sektori ettevõtete majandustulemused, mille käive ulatus üle 100 000 euro ja milles oli neli või enam töötajat.

Valimi keskmine kuine brutotöötasu oli mullu 930 eurot ning varasema aastaga võrreldes kerkis see 4,8% võrra, mediaanpalk oli 826 eurot ning 2016. aastaga kõrvutades kasvas see 4,7% võrra.

50 madalaima palgaga ettevõtte brutopalk jääb vahemikku 414–618 eurot, mis Eesti Autoettevõtete Liidu ja Stonewolf OÜ juhatuse liikme Andres Laulu sõnul on üsna ilmekas näitaja sellest, mis veonduses toimub. “Kui vaadata, kui palju on nendes ettevõtetes töötajaid, mõnes suisa 145 inimest, siis minul tekib küll küsimus, et millega neid motiveeritakse, kui palk nii väike on? Ma olen nõus pakkuma kaks, isegi kolm korda kõrgemat palka, tulge meile, mida te seal virelete sellise palga eest!”

