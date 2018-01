Veebruaris hakatakse uurima, kas plaanitavat tselluloositehast saab üldse rajada

Est-Fori Tartu lähistele Emajõe äärde plaanitava puidurafineerimistehase võimalikuks rajamiseks vajalike asjaolude välja selgitamiseks korraldatud hankele laekus tähtajaks neli pakkumust, teatas rahandusministeerium. Võitja kuulutatakse välja eeldatavasti veebruarikuus. Rahandusministeerium aga rõhutab, et tehase rajamiseks pole veel mingit lõplikku otsust tehtud.

Hanke pakkumuste hindamisel vaadatakse üle nende vastavus seatud nõuetele. Eesmärk on tagada, et asjaolude välja selgitamiseks planeeringu koostamise protsessis kaasatakse vajaliku pädevusega eksperdid. Keskkonnaministeerium aitab kontrollida, et pakkujate meeskondade pädevus vastab esitatud tingimustele ka looduskeskkonna küsimustes.

„Tahan kummutada arusaama, nagu tähendaks planeeringu algatamine või riigihankega ekspertide leidmine tehase rajamise otsust. Eesseisva planeerimisprotsessi käigus hakatakse välja selgitama alles asjaolusid, kas on võimalik ja kuhu ning millistel tingimustel tehast rajada, arvestades sellega kaasnevaid mõjusid. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda tehase rajamist otsust ning selle ehitamise või mitteehitamise otsuse saab valitsus teha asjaolude – näiteks keskkonnamõjude – välja selgitamise järgselt, mis saabki toimuma planeeringu koostamisel. Ühtegi otsust sh kuhu tehas võidakse rajada jne ei ole tehtud,“ ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv. „Kõik huvitatud osapooled kaasatakse eriplaneeringu protsessi sisulise töö käigus.“

Planeerimisseaduse alusel viiakse läbi planeerimisprotsess, kus kõigepealt avalikustatakse planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsus. Dokumendis kirjeldatakse, milliste tingimuste alusel töötatakse välja võimalikud tehase asukohad ning kuidas toimub asukohtade võrdlus. Samuti, milliseid mõjusid protsessi käigus välja selgitatakse. Eeldatavasti selle aasta kevadel korraldab rahandusministeerium avalikustamised, kus kõigil on võimalik planeeringuprotsessi esimeses etapis oma arvamust avaldada.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks 12.05.2017. Protsess koosneb asukohtade võrdluse etapist ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid.