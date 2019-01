Veebruarist tuleb kütuse müük ja ladustamine registreerida elektroonselt

Lisaks KKSile muutub veebruarist kohustuslikuks ka kütuse ladustamise või töötlemisega seoses arvestuse pidamine laoarvestuse ja -aruandluse andmekogus (LAAK). Sarnaselt kütuse käitlemise andmebaasile võimaldab LAAK teha operatiivset ja tõhusat järelevalvet kütusega tehtavate toimingute üle ja ladude üleselt. Samuti ühtlustab see laoarvestuse pidamise reegleid.

„Kütusemahutite omanikel tasub ka tähele panna, et nende kütusemahutid oleksid registreeritud tehnilise järelevalve infosüsteemis. Uute kütuse järelevalvega seotud andmebaaside kasutuselevõtmisel tohib kütust ladustada vaid mahutites, mis on registreeritud. Samuti jälgida, et kütuse näitajate kohta on vastavusdokumendid esitatud e-maksuametis/e-tollis,“ lisas Mettas.