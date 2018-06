Veel ühe Eesti väikeõlletootja edulugu: Tanker plaanib enam kui miljonilist investeeringut. Kui suureks on plaanis kasvada?

Tanker on laienemistöödega juba alustanud ning tellinud Saksamaalt Kaspar Schulzi tehasest uue pruulikoja. Lisaks sellele on sõlmimisel kokkulepped ka villimisliini- ja separaatoritootjaga. See kõik võimaldab toomist rohkem automatiseerida ning tõsta toodete kvaliteeti. Tammela tõdeb, et kuigi ettevõtluskeskkond on tänase alkoholipoliitika tõttu väikepruulijate jaoks üsna keeruline, püütakse leida võimalusi kasvuks. "Teeme koos teiste väikepruulijatega kõvasti tööd selle nimel, et meie piirkondlikku ettevõtlust ja turismi arendada ning Eesti käsitööjookide kvaliteeti ja kultuuri kogu maailmale tutvustada," rääkis Tammela.

Loe veel

Tankeri pruulikoja laienemisse saavad oma panuse anda ka käsitööõlle-huvilised, kel on võimalik toetada laienemist ühisrahastuskiirendis Funderbeam. Lisaks osalusele pakub ettevõte projekti toetajatele soodutusi Uba ja Humal taproomis ning loodavas külastuskeskuses. Tankeri plaanide kohaselt moodustab kaasrahastus 1,2 miljoni euro suurusest investeeringust 42% ning juba enne 26. juunil avatud avalikku pakkumist on erapanustajad toetanud projekti pea 50 000 euroga.

Koos paljude teiste kodumaiste väikepruulijatega kuulub Tanker Eesti Väikepruulijate Liitu, mis on loodud 2013. aastal eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioone ning arendada Eesti alkoholikultuuri läbi kõrgkvaliteediliste toodete pakkumise ja tarbija harimise. Liitu kuulub täna enamik Eestis tegutsevatest väikestest õlle-, siidri- ja veinitootjatest, kelle toodangumaht ei ületa 5 miljonit liitrit aastas.