Rahandusministeeriumi audit leidis lisaks eelmisel nädalal avalikuks tulnud Tartu ümbersõidu hankele nüüd vigu ka maanteeameti hangetes Tallinn-Paldiski kahe teelõigu rekonstrueerimiseks. Kui ümbersõidu hankes peaks amet tagastama 1,2 miljonit eurot, siis nüüd kahe teelõigu remondiga lisandub veel 1,3 miljonit eurot.

Niisamuti nagu ümbersõidu hanke puhul leidis rahandusministeeriumi audit nüüd ka Kiia-Keila teelõigu ja samuti Tallinn-Paldiski maanteele jääva teelõigu kilomeetrite 37,4-46,8 remondi hangete puhul, et valiti vale hankemenetluse liik. Auditist selgub, et toetuse saaja ehk maanteeamet on jätnud osadeks jaotatud riigihankel summeerimata kõigi osade eeldatavad maksumused ning on sellest tulenevalt valinud vale hankemenetluse. Tuvastatud mitteabikõlblikuks kuluks on seega 607 632,92 eurot ja 703 000 eurot, kokku peab maanteeamet tagastama seega üle 1,3 miljoni euro.

Ministeerium põhjendab, et kuna Tallinn-Paldiski teelõigul telliti 2014. aastal töid neljal korral, kokku maksumusega üle 12 miljoni euro ja mis ületas oluliselt riigihangete maksumuse rahvusvahelist piirmäära (2014. aastal oli see 5 186 000 eurot), siis oleks tulnud kõikide hangete osas läbi viia rahvusvaheline hange. Maanteeamet on rahvusvahelise hanke läbi viinud aga vaid kahe osa puhul, ülejäänud kahe hanke puhul on piirdutud siseriikliku menetlusega. Seega on eksitud hankeliigi valikul ja euroraha tuleb tagasi maksta. Kokku peaks maanteeamet maksma tagasi seega üle 2,5 miljoni euro.

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütles nii varasemalt avalikuks tulnud ümbersõidu hanke kui ka nüüdse rekonstrueerimise hangete puhul, et amet ei nõustu ministeeriumi hinnangutega. Seda eelkõige seetõttu, et eurorahade kasutamiseks on oma nõusoleku andnud rakendusüksuse (ehk eurorahade jagaja) rolli kandev Tehnilise Järelevalve Amet.