H&M on Eestis 12 poodi. Lätis on H&M kaheksa poodi, mis kasvatasid aastaga neljandas kvartalis käivet kuus protsenti. Leedus on poode üheksa ja käive kasvas seitse protsenti.

Käive on praktiliselt kolmes riigis sama. Eestis oli käive 92 miljonit Rootsi krooni, Leedus 91 miljonit ja Lätis 93 miljonit SEKi.