Veel üks tippjuht lahkub Danskest: läheb ka peajurist

Seda, et 2013. aastast peajuristi kohal olnud Flemming Pristed on järgmine Danske panga tippjuht, kes rahapesuskandaali tõttu avalikkuse tähelepanu alla sattunud Danske pangast lahkub, kinnitas Taani suurimale päevalehele Berlingske Danske pank ise.

Pristedi sõnul lahkub ta pärast viit aastat ametist, kuna on olnud selle aja jooksul suuremate juhtumite lahendamisega tihedalt seotud ning leiab, et nüüd on õige aeg oma karjääris edasi liikuda.

"Eesti haru tegevusega seotud juhtum on olnud väga väljakutseterohke ja ma arvan, et on ainult loomulik, et koos tegevjuhi vahetuse ja värske rahapesuraporti avaldamisega taandun ka mina oma ametist," lausus Danske panga peajurist kirjalikus kommentaaris.

Danske panga nõukogu juht Ole Andersen kiitis Pristedi, et ta on pingelise ajal oma tööga hästi hakkama saanud. "Seega ma mõistan tema soovi proovida vahelduseks midagi muud," märkis Andersen. Tema sõnul on pank juba asunud otsima uut peajuristi.

Pristedi leping Danske pangaga lõpeb kahe kuu pärast. Ta ise on öelnud, et tahab kõigepealt puhkust võtta ja alles siis vaadata, mida edasi teha.

Täna hommikul teatas Danske pank, et on otsustanud 19. septembril lahkumisavalduse esitanud tegevjuhi Thomas Borgeni siiski päevapealt töökohustustest vabastada. Varasemalt räägiti sellest, et ta jääb ametisse niikauaks, kuni uus tegevjuht on leitud.

Pangast on viimasel ajal lahkunud ka rahapesuvastase võitluse osakonnajuht Anders Meinert Jørgensen ning pangadirektor Lars Mørch. Viimane lahkus juba aprillist.