Singapuris asuva peakorteriga Trafigura, üks maailma suurimaid ja tuntumaid toorainekauplejaid, ostis 15,5% suuruse osaluse Soome riigifirmas Terrafame, mis haldab pankrottiläinud Talvivaara niklikaevandust. Tehing tähendab Terrafame'le veerand miljardi euro suurust rahasüsti, millest osa on Trafigura raha ning osa laenud pangalt ja riigilt.

Trafigura tütarfirma Galena maksab Terrafame'le osaluse eest otse 75 miljonit eurot ning annab firmale lisaks ka 75 miljonit eurot laenu. Veel 25 miljonit eurot laenu organiseeris Galena finantskontsernilt Sampo, selle eest saab ka Sampo pisikese osaluse.

Soome riik omakorda investeerib Terrafame'i 75 miljonit eurot, millest 50 miljonit tuleb kaevandusfirmal investeerida 2018. aasta lõpuks, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Soome riigile kuuluv Terrafame omandas Talvivaara niklikaevanduse pärast kaevandusfirma Talvivaara Sotkamo pankrotti 2015. aastal. Kaevandusfirmale sai saatuslikuks ühest küljest nikli madal hind maailmaturul ja teisest küljest keskkonnaprobleemid.

Keskkonnaprobleemidega on võidelnud ka Terrafame - enamik Soome riigi siiani kaevandusse investeeritud üle poolest miljardist eurost on läinud kaevandusest voolavate heitvete probleemi lahendamiseks.

Trafigura on maailma üks suuremaid toorainetega kauplevaid ettevõtteid. Ettevõtte peakorter on Šveitsis, aga ametlik asukoht Singapuris. Üle 4000 töötajaga kontserni aastakäive on 98 miljardit dollarit.