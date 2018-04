Veeteede ameti juht: teeme jõupingutusi, et Rukki kanali probleemid laheneks

Rene Arikas, laevaliikluse juhtimiskeskus Foto: Tiit Blaat

Veeteede Amet teatas, et teevad jõupingutusi selleks, et parvlaevaliikluse probleemid lõpeks. Amet tunnistab, et keskkonnaministeeriumi eriloaga saaks ka mahukamaid süvendustöid teha enne augusti algust, kuid viitab samas, et tööde ettevalmistusel tuleb siiski järgida seadusi ja need võtavad paratamatult aega.