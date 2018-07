Veganid terroriseerivad Prantsusmaa lihatööstust

Veganite meeleavaldus. Pilt on illustreeriv.

Prantsuse lihunikke koondav lobigrupp otsib politsei käest kaitset agressiivsete veganite eest, kes on asunud lihapoode ründama. Aktivistid loopisid ühel poel kividega aknad sisse, teisi kallati üle võltsverega, kirjutab Bloomberg.

Prantsuse lihatööstuse aastakäive on 26 miljardi eurot ja seal töötab tuhandeid inimesi üle riigi. Seetõttu pole riigis seni veganlust propageerivat propagandat väga tõsiselt võetud. Viimastel aastatel on aga erinevad lihavastased huvigrupid oma mõjukust kasvatanud. Näiteks väidab Greenpeace, et prantsuse koolilapsed söövad "liiga palju proteiini". Teised jälle rõhutavad loomade õigusi.

Mullu sõid prantslased keskmiselt 84 kilo liha inimese kohta, mis ületab tublisti euroopa keskmist. Nüüd on jaeketid aga hakanud pakkuma rohkem vegantooteid, kuna nende suhtes on nõudlus tõusnud.