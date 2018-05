Veider lugu igas mõttes: Maailma ühes kallimas linnas üüris naine korterit imeodavalt. Kuidas nii?

New Yorgi mainekas linnosas Greenwich Village'is elas näitleja, kes maksis imepisikest üüri. Maja omanik pidi käed üles tõstma ja olukorraga leppima.

Õigupoolest kolis ta koos toakaaslastega majakese ülemisel korruse korterisse juba 1955. aastal, kus nad maksid soodusüüri – 16 dollarit kuus.

Elamine oli askeetlik, peale põranda ja paljaste seinte polnud seal siis midagi. Patricia O'Grady, nagu ka teised korterikaalased, oli paljutõotav näitleja, kes elujärje paranedes vedas korterisse vee ja muud tolleaegsed hüved. Kui toakaaslased liikusid eluga edasi mujale elama, jäi O'Grady üksi korterisse. Põhimõtteliselt sai ta New Yorgi suurima auhinna – uskumatult taskukohase üürikorteri, kirjutab MarketWatch.

Kui ta 84-aastaselt tänavu märtsis õnnetult kodu lähedal autoõnnetuses surma sai, oli tema korteri kuuüür 28,43 dollarit.

„Ma konsulteerisin oma advokaadiga, et saada aru, kas selline üür on võimalik,“ ütles 2002. aastal maja Murray's Bagelsis ostnud Adam Pomerantz.

Ta avastas, et kõik on seadusega kooskõlas. Siiski tõstis ta üüri 1,98 dollari võrra kuus. Rohkem ei saanud ta vastavalt üürikalkulaatorile üüri tõsta.

O'Grady oli eeskujulik üürimaksja, ta maksis alati korteriomanikule ennetähtaegselt üüri tšekiga.

Lisaks sellele, et tegemist oli tõenäoliselt odavaima korteriga Greenwich Village'is, võis see olla ka viimane sooja veeta korter New Yorgis. Samuti polnud korteris keskkütet, vaid kaks kaminat.