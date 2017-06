Veider lugu: politsei hävitas Inglismaal miljonäri uhke auto

Suurbritannias elav ja tegutsev Zahid Khan on teada-tuntud selle poolest, et armastab väga kalleid autosid. Hiljuti vähenes tema kollektsioon ühe väga võimsa auto võtta ja seda väga kummalisel põhjusel, kirjutab Birmingham Mail.

Jutt käib Khani Ferrari Spiderist, mis on väärt üle 250 000 dollari, sest ta oli äsja autot tuunida lasknud. Kohalik politsei konfiskeeris auto, arvates ekslikult, et see on varastatud.

Tegemist on sama Ferrariga, millega Khan sattus meedia huviorbiiti märtsikuus, kui ta parkis kohtus olles oma uhke auto kohtumaja ette. Järgmisel kuul peeti ta politsei poolt kinni ja tema auto konfiskeeriti. Mõni aeg hiljem sai Khan teada, et auto oli politsei poolt hävitatud. Ta sai seda teada, kui oli viimas kohtusse pabereid, mis tõestaks, et auto kuulub talle.

Ta ise ütles ajalehele nii:

„Ma tellisin Ferrari tehasest detaile ning lasin need enda autole lisada ühes Ferrari poolt aktsepteeritud Birminghami töökojas. Politsei ütles, et nad ei usu, et auto kuulub mulle ja et ma pean tõestama, et see on minu oma. Sellest ajast alates olen proovinud autot tagasi saada. Olen tõestanud, et ei ole kasutatud varastatud autodetaile ja et mina olen omanik. Siis läheme me Birminghami kohtumajja ja saame teada, et auto on hävitatud. Ma ei teadnud sellest midagi ja ma ei suuda uskuda, et nad seda tegid."

Aeg näitab, kas mehel on õigus ja politsei peab talle tehtud kahju hüvitama. Ametivõimude sõnul klassifitseeriti auto „teel sõitmiseks kõlbmatuks" ja seetõttu see ka hävitati.