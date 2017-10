Veider lugu: sõidujagamine on uuest kuust legaalne, kuid lubasid töö tegemiseks veel ei saa

Alates novembrist jõustuvad ühistranspordiseaduse muudatused, mis võimaldavad osutada platvormipõhist taksovedu, kuid selleks on vaja erinevaid lubasid. Kuigi seadus jõustub 1. novembrist, siis lubasid veel ametlikult selleks kuupäevaks ei saa. Küll aga on mitteametlikult võimalik hakata juba asju ajama, kirjutab Geeniuse autoportaal.

Selleks, et seaduskuulekalt Uberi või Taxify juhina töötada, on juhil tarvis teenindajakaarti ja autol sõidukikaarti. Neid lubasid saab aga hakata ametlikult taotlema alles esimest novembrist, mil seadus jõustub. Lubade menetlusajaks on seitse päeva, mis tähendab, et kuigi seadus on juba kuu esimesest päevast jõustunud, siis juhid veel selleks ajaks lubasid ei saa.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Mihkel Loide selgitas Geeniuse autoportaalile, et tõepoolest säärane olukord on, kuid praktikas see midagi ei muuda.

"Selle seitsme päeva jooksul praktikas ilmselt erilist muutust ei tule, kuna ka praegu kehtiv seadus sellisel kujul teenuse osutamist ei luba," sõnas Loide. "Arusaadavalt võtab uue nõude juurutamine ja lubade väljastamine aega ning sellega oleme ette arvestanud."

