Veiderdamine Boroditši palga ümber jätkub

Selle nädala algul kinnitati Deniss Boroditš uueks Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi (TLT) juhiks, kuid konfidentsiaalsusnõudele viidates ei avalikusta tema palka ei nõukogu esimees ega juhatuse esimees ise.

Enne keerutas TLT nõukogu esimees, abilinnapea Kalle Klandorf Boroditši palganumbri ümber, põhjendades seda veel sõlmimata lepinguga. Nüüd, pärast lepingu sõlmimist, ütles Klandorf Ärilehele, et tema seda numbrit öelda ei saa, seda saab teha ainult palga saaja ehk Boroditš ise.

Veiderdamine jätkus aga ka Deniss Boroditši poolt, kelle sõnul on tema lepingus konfidentsiaalsuse punkt, mis ei luba tal lepingu detailidest rääkida. "Palgast võin niipalju öelda, et selle suurus on Tallinna Volikogu poolt kehtestatud palgavahemikus. Samuti võin kinnitada, et see on oluliselt väiksem kui sama suurtel riigi äriühingu juhtidel." Eelmine TLT juht Enno Tamm sai põhipalgana 5500 eurot.

TLT töötajate arvuks on 2017. aasta andmete kohaselt märgitud 1728 inimest.