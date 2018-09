Veidi kummaline avastus: Balti riikide seas on Leedu peredes enim autosid. Miks nii?

„Esmapilgul tundub see ehk kummaline leid, sest oleme harjunud meediast lugema ja rääkima Eestist kui edukaimast Balti riigist, kuid siiski on meie peredes mitme auto kasutus tunduvalt tagasihoidlikum kui Leedus. Küll aga selgitab tulemusi eelistus autode valikus. Võttes arvesse Eesti keskmist peret, osutub seal pere teiseks autoks suure tõenäosusega vähekasutatud (kuni 3 aastat) või päris uus auto hinnaga kuni 20 000 eurot, mis eeldab perelt suuremat finantsvõimekust oma kohustusi teenindada. Eesti autoostja pigem ei soeta endale teiseks sõiduvahendiks vanemat autot, mille garantii on läbi ja ajalugu teadmata. Seevastu Leedu autoostja valib oma pere teise auto pigem premium-brändi mudelite hulgast, mille vanus ületab 5 aastat ning hind jääb 10 000 euro piiridesse. Küsitlust kokku võttes ütleks, et Eesti pere valikud on ratsionaalsemad. Auto omamine ei tähenda vaid suutlikust maksa liisingu kuumakset, vaid arvesse võetakse auto omamisega kaasnevat kogukulu, alustades kütusekulust ning lõpetades auto hooldusele kuluva summaga," kommenteeris uuringu tulemust AS SEB Liisingu juhatuse liige Rein Karofeld.

Majandus- ja palgatõusule vaatamata puudub 12 protsendil Eesti majapidamistest isiklik auto sootuks. Vastav protsent Leedus on 9% ning Lätis ligi 20%.