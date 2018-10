Veidrasse kohtuvaidlusesse sattunud logistikafirma näitab kiiret kasvu. Kohus loobus nende kontode arestimisest

Nordic Speditioni omanik Erki Vään märkis, et Via3L Speditioni suuromanikega peetav kohtuvaidlus hetkel ettevõtte igapäevategevust ei mõjuta. "Vastaspool taotles küll oma väidetava nõude tagamiseks Nordic Speditioni kontode arestimist, kuid kohus loobus sellest ja täna saame keskenduda oma põhitööle," ütles Nordic Speditioni omanik Erki Vään.

Veider kohtuvaidlus

Ärileht kirjutas septembri lõpus, et logistikafirma Via3L Spedition kaebas kahjutasu välja nõudmiseks kohtusse kõik oma endised töötajad, kes otsustasid sel suvel ettevõtte suur- ja väikeosanike vahelise vastuseisu tulemusena firmast lahkuda ja asuda tööle konkureerivasse firmasse Nordic Spedition.

Via3L nõuab oma 25 endiselt töötajajalt ja Nordic Speditionilt kokku üle 7 miljoni euro maksmist väidetavalt kahju hüvitamiseks ja viivisteks.

Töötajaid esindava vandeadvokaadi Paavo Kochi sõnul on tervitatav, et Via3L Speditioni suuromanikud on asunud ajakirjanduses laimukampaania korraldamise asemel kohtuteele, kuid sellisel kujul oma endiste töötajate vastu esitatud nõue on Eestis pretsedenditu.

"Tegu on õiguslikult perspektiivitu ja eetiliselt kahtlase nõudega, mille esitamine on suuromanike poolt pigem emotsionaalne kui õiguslik. Tõenäoliselt soovib suuromanik sellise käiguga oma endistele töötajatele lahkumise eest kohta kätte näidata ja neile emotsionaalselt survet avaldada. Eestis ei kehti pärisorjus ja töötajatel on õigus endale sobivat töökohta valida. Pereheitmine ei ole õigusvastane tegevus, seda on varem juhtunud ja juhtub ka tulevikus," lausus Koch.

