Veluxi kontsern omandab Egerialt JET-Groupi

„Ootame Veluxi kontserniga liitumist ning näeme suurt kasvupotentsiaali ja võimalust tugevdada oma äritegevust Euroopas klientide ja töötajate huvides,“ sõnas JET-Groupi tegevjuht Ralf Dahmer. Egeria partner Mark Wetzels on tehinguga samuti rahul: „Veluxi kontsern avaldab mulle muljet ja olen kindel, et see kombinatsioon on kasulik nii ettevõtetele, töötajatele kui ka turupakkumisele.“

„JET-Groupi omandamisega saime kohe Euroopa kommertsturu üheks juhtivaks tegijaks ning saame ühendada oma moodulakende äri JET-Groupi omaga, et luua uus äriosakond, mis kannustaks sel turul veelgi suuremat kasvu. Näeme ka võimalusi edendada JETi hulgimüügiäri, müües mõnda toodet Veluxi kaubandusvõrgu kaudu, mis muu hulgas suurendab meie edasimüüjate käivet. Velux on olnud alati keskendunud päevavalguse ja värske õhu pakkumisele, et luua parem elu- ja töökeskkond. JETi omandamine aitab meil laiendada oma äritegevust täiesti uude turusegmenti,“ rääkis Veluxi kontserni tegevjuht David Briggs.

Saksamaa ja Austria konkurentsiasutused peavad omandamise heaks kiitma. Ettevõtted ei avalda lepingu kohta edasist teavet enne, kui nad on saanud lõpliku kinnituse.

Seni kui JET-Groupi omandamine ootab heakskiitu ja on veel pooleli, müüakse JETi tooteid JETi kaubamärgi all ja olemasoleva organisatsiooni kaudu. Velux jätkab moodulkatuseakende müümist, kuni kliendid on omandi muutusest teadlikuks saanud ning Veluxi kaubamärgile saab sujuvalt üle minna ja seda turul tutvustada. Kahe organisatsiooni ühiste funktsioonide ja võtmeklientidega suhete arendamisest peaks tekkima sünergia, mis loob Veluxi äriosakonnale uue aluse.