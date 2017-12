Vendade Liivede tunnelihuvi: Sandor ja Valdar näevad ühislinnas suurt potentsiaali

Tallinna-Helsingi tunnel tekitab kirgi ja meelitab mõjuvõimsaid inimesi. Endine Eesti Energia juht Sandor Liive ja tema vend Valdar, kes on töötanud aastaid EASi esindajana Soomes on ideest vaimustuses. Kuu aega tagasi on äriregistris registreeritud firma Finest Bay Area OÜ, mille nimekuju kattub Peter Vesterbacka tunneli-projekti nimega. Seda firmat juhib Sandor Liive. Ta kinnitabki, et fakt on õige ning seos ka. Siiski ei maksa veel teha kaugeleulatuvaid järeldusi.

„Vesterbackat ma tean ja oleme temaga teemat korduvalt arutanud. Vennas Valdar on samuti pundis. Meil ei ole aga mingeid kokkuleppeid ega lepinguid, et me Vesterbackat kuidagi siin esindaks," alustas Liive.

Liive arvab, et tunneli-idee on hea. Tegemist on pika ja keerulise projektiga. Tema sõnul ei peaks üldse vaatama, et kas rohkem võidab Soome või Eesti. „Kõik võidavad," ütleb ta kindalt ja toob näiteks Eesti ja Soome vahelised merekaablid, mille puhul kuluaarides samuti kardeti, et Eesti ei võida. „Elektri hind on nüüd väga madal ja seda kõigi jaoks," ütleb Liive nüüd.

Eesti Energia endine juht lisab, et tunneli abil muutub Eesti suuremaks ja piirkond tuuakse jõuliselt maailmakaardile. Ta räägib aga ka Hiina huvist selliste projektide vastu.

„Hiina on praegu agressiivne investeerija. Tegime nendega Jordaanias 2,2 miljardi dollari suuruse tehingu. Kogemusi mul nendega on. Hiina huvi on lisaks ka see, kuidas kaupade liikumise teekonda lühemaks teha," selgitas Liive.

Liive sõnul on kogu tunneli teema veel väga algusjärgus, aga ta üritab sel teemal võimalikult palju kaasa rääkida.

Ärileht kirjutas täna sellest, et Tallinna-Helsingi tunnel on reaalsem kui eales varem.