Vene ärimees: eestlased pole aeglased – nad lihtsalt pole vargad ja petised

Eestis äri ajav Truck Center Internationali kaasomanik Alex Rainard lükkab ümber nõukogudeaegse nalja, et eestlased on aeglased. „Ma võtan eestlasi hea meelega tööle,“ kinnitas ärimees intervjuus väljaandele Delovõje Vedomosti. „Isegi meie Peterburi esinduses töötab eestlane.“

Moskva ettevõtja Alex Rainard elas Kanadas 12 aastat ning kolis seejärel Šveitsi, kus kus nägi paremaid ärivõimalusi ja soodsamat maksusüsteemi. Nüüd veedab Rainard palju aega Eestis, tegeldes oma mitut valdkonda – ehitust, kinnisvara, meditsiiniteenuseid – hõlmava äriga.

Rainard räägib Euroopa turule minekust: "Oli väga raske. Kui sa helistad Soome firmasse, öeldakse sulle kohe: “Aga kes sa selline oled? Kust meie teame, et sinuga võib äri ajada ja et sul on head tooted?” Meie vastame: “Aga meie kliendiks on autobussifirma TAK, ja meil on sertifikaadid.” Siis tekib toru teises otsas huvi. Siis võidakse helistada mõne meie kliendi juhtkonnale, et saada teada, milline on nende mulje."

