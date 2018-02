Vene äripartnerid tegid Rahumaa naftafirmale üks-null: kui ise kohapeal pole, hakkavad imelikud asjad juhtuma

Kireva minevikuga pesuärimees Indrek Rahumaa rääkis intervjuus Ärilehele muuhulgas sellest, miks tema naftaärist Permis, Venemaal midagi välja ei tulnud. Rahumaa sõnul saab Venemaal äri ajada vaid juhul, kui ise kohapeal olla ning tõepoolest - kirjeldus sellest, kuidas kohalikud äripartnerid salajase emissiooniga Rahumaa firma üle võtsid kõlab täpselt nagu "võimalik ainult Venemaal".

Rahumaa ütleb intervjuus, et Vene naftaäri müügipaberite lepingud on alla kirjutatud. "Asi on sisuliselt müüdud, aga tehing pole veel päris lõpule viidud."

Miks sellest asja ei saanud?

Ettevõte Selena Oil & Gas asus Permis. Meil oli kaheksa naftalitsentsi ja investeerisime tootmisse. See läkski enam-vähem plaanikohaselt. Aga Venemaal äriajamiseks peaks seal kohapeal elama ja meie ettevõte oli selleks natuke liiga väike, et Permi kolida.

Kui oled kaugel, hakkavad juhtuma imelikud asjad. Seal läks valesti kõik, mis valesti sai minna. Nimelt avastasime viis aastat tagasi, et kui meie olime ettevõtte omanikud Rootsi firma kaudu, siis meie Vene äripartnerid tegid kohapeal meie teadmata uue emissiooni. Viisid selle kohalikku notarisse, kus see ära kinnitati, nii et Rootsi emaettevõttele jäi lõpuks 8% osalus ja Vene partneritele kuulus hoobilt 92%.

Kaotasime vaidluse kõigis Vene kohtutes. Pärast asja Rootsi kohtusse andmist õnnestus siiski osa tagasi saada ja jagasime varad teatud kompromisse tehes ära.

Nüüd loobungi, sest sellest on olnud nii palju jama ja kulutatud on niivõrd palju energiat, et selline äritegemine lihtsalt ei tasu ära. Müüme ettevõtte selle kõrval asuva naftamaardla omanikule.

Õnnestus teil naftaäriga üldse teenida või tehakse Venemaal välisinvestorile endiselt täiega ära?

No ütleme, et jäime nulli... Aastate jooksul olime muidugi jooksevkasumis, aga energiakulu ja opportunity cost'i [ingl saamata jäänud kasu] arvestades ei tasunud see ära.