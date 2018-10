Vene hiid ajab oma esimest Euroopa kinnisvaraprojekti püsti Kalevi staadioni kõrvale

Eesti kinnisvaraturu kuluaarides on mõnda aega küsitud, kes on need suure rahakotiga tegelased, kelle käe all kerkivad Tallinna kesklinnas Kalevi staadioni kõrvale kolm kõrghoonet. Ei ole nende taga ükski Eesti suur tegija, ehkki arendus ei ole väikeste killast. Ainuüksi akendele kulub ligi 2,6 miljonit eurot. Klaaspinda on palju. Magusas kohas asuvatesse majadesse tuleb kokku 180 korterit ja kahekordsed maa-alused parklad. Tauno Kangro loob arendusele eraldi veidi alla kahemeetrise kuju „Kalev tuleb koju”. Projekt kannab nime Kalevi Panorama.