Vene investor otsustas loobuda olemast „salapärane” ja hakkas Eestis oma nime all tegutsema

Vladislav Bobrov (48) on Eesti meediaveergudel olnud korduvalt, kuid varem on teda nimetatud „salapäraseks vene ärimeheks”. Seda sellepärast, et veel hiljuti peitis ta end Küproses registreeritud firma Direct Invest Group OÜ taha ning tegi oma investeeringuid ettevõtte Capital Mill alt. Capital Mill tegeles teenuse pakkumisega, Bobrov varustas neid rahaga. Eesti Ekspress kirjutas juba augustis, et Capital Milli ja vene investori vahelt on läbi jooksnud must kass. Oma esimeses avalikus usutluses ütleb Bobrov Ärilehele, et „lahkumineku” mõtted käisid tal esimest korda peast läbi kolm-neli aastat tagasi. Kuid kes on investor Bobrov ja kus ta oma esimese rikkuse teenis? Millist kinnisvara ta omab ja millised on tema edasised plaanid?