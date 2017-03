Vene keskpank tõmbas intressi ootamatult alla

Venemaa keskpank alandas täna esmakordselt alates septembrist intressitaset.

Baasintressi alandati 10 protsendilt 9,75 protsendile. Bloombergi poolt küsitletud 41 analüütikust vaid 11 ootasid sellist keskpanga käiku. Ülejäänud ootasid intressi samaks jätmist.

„Inflatsioon on prognoositust kiiremini taltunud, inflatsiooniootused alanevad ja majandusaktiivsus paraneb,“ teatas keskpank pressiteates. Keskpank teatas, et võimalik on mõningane intressi kärpimine teises ja kolmandas kvartalis.

Läinud kuu majandusnäitajad rääkisid intressilangetuse kasuks. Venemaa tööstustoodang kukkus veebruaris ootamatult esmakordselt alates 2016. aasta jaanuarist. Jaemüük kukkus järjest 26ndat kuud.