Vene kütusekompanii arvuteid kasutati ära

Venemaa kütusekompanii Transnefti arvuteid kasutati ebaseaduslikult krüptoraha Monero kaevandamiseks, ütles Venemaa kütuse torujuhtmeoperaatorfirma asepresident.

„Avastasime oma arvutitest krüptoraha kaevandmiseks,“ ütles Transefti asepresident Vladimir Rušailo. „See võis avaldada negatiivset mõju meie andmetöötluse jõudlusele.“

Vene võimud on korduvalt kinnitanud, et nad hakkavad teostama kontrolli krüptorahade üle. Venemaa keskpank teatas, et krüptovaluutasid võidakse kasutada rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks, kirjutab Reuters.