Vene miljardär Farkhad Akhmedov üritas varjata oma 492 miljoni dollarise jahi olemasolu, et seda mitte lahutuses kaotada, kuid kohtunik jõudis tõele jälile.

Hetkel seisab jaht Dubai sadamas ning kohtunik on käskinud mehel alus ümber kirjutada oma naise Tatiana Akhmedova nimele. Inglise kohtunik on eelnevalt nõudnud, et miljardär maksaks naisele 646 miljonit dollarit, mis teeb sellest ühe Briti ajaloo kalleima lahutuse. Kohtunik Charles Haddon-Cave ütles, et mees üritas oma jahti Lunat peita Dubais, kuhu Inglise seadusesilm ei ulatuks.

Luna on üheksa laevatekiga jaht, mis on 115 meetrit pikk. Jahil on 20-meetrine bassein, mini-allveelaev ja kaks helikopteri alust. Akhmedov on otsusest löödud ja süüdistab selles Suurbritannia ja Venemaa poliitilisi suhteid.

"Kas selline otsus saab olla juhuslik, kui Briti välisminister Boris Johnson on öelnud, et soovib külmutada kõikide UK-s elavate Vene rikkurite varad," ütles ta.