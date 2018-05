Vene oligarh peab uue briti investeerimisviisa saamiseks oma vara päritolu tõestama

Venemaa miljardär, Chelsea jalgpalliklubi omanik Roman Abramovitš peab enne uue Suurbritannia viisa saamist selgitama, kuidas ta oma varanduse on kokku ajanud, kirjutab Briti ajaleht Telegraph.

Ajaleht kirjutab, et oligarh peab uut investeerimisviisat taotlema, sest eelmine aegus. Kuid uute reeglite kohaselt peab ta läbima varasemast karmima testi ning tõestama, et tema vara on seaduslikult omandatud.

3,4-aastane Suurbritannia investeerimisviisa antakse neile, kes on Ühendkuningriiki investeerinud vähemalt 2 miljonit naela. Abramovitši eelmine viisa lõppes aprillis.

Briti majandusleht Financial Times kirjutas eile, et Abramovitši investeerimisviisa taotus läbib täiendava kontrolli, sest ta esitas selle Venemaal, mitte Suurbritannias. Peaministri kantselei andmetel on pärast viisaprotseduuri muutmist selle taotluste arv vähenenud 84%.

Karmistunud viisareeglid peaksid tagama, et investori viisat ei saaks inimeed, kes on kapitali omandanud ebaseaduslikult.