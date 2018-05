Vene oligarh Roman Abramovitš hakkas teadete kohaselt Iisraeli kodanikuks

Vene-juudi päritolu ärimees Roman Abramovitš leidis, et tal on õigus saada Iisraeli kodakondsus, ja lendas Tel Avivi. Abramovitšil on olnud probleeme Suurbritannia viisa uuendamisega.

Immigratsiooniametnikud teatasid, et Abramovitši küsitleti eelmisel nädalal Iisraeli saatkonnas Moskvas. Abramovitši pressiesindaja ei kommenteerinud teateid, et talle on antud Iisraeli kodakondsus, vahendab BBC News.

51-aastane Abramovitš oleks Iisraeli rikkaim kodanik.

Abramovitši Suurbritannia investoriviisa lõppes teadete kohaselt mõned nädalad tagasi. On teatatud, et Briti võimud nõuavad uue viisa saamiseks varade seadusliku päritolu tõestamist.

Iisraeli meedia teatel on Abramovitšile antud Iisraeli ID-kaart seaduse alusel, mis lubab juutidel saada Iisraeli kodanikeks.

The Times of Israel teatas, et siseministeerium kinnitas, et Abramovitš saabus eile Iisraeli ja on sinna emigreerunud.

Abramovitš on Iisraeli sage külaline ja ostis 2015. aastal Tel Avivis hotelli, mille ta on teadete kohaselt muutnud residentsiks.

Iisraeli kodanikke lastakse Suurbritanniasse lühiajaliselt ilma viisata.