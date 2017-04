Vene oligarh tegi Taani ettevõttele pakkumise, millest on raske keelduda

Vene naftaoligarhi Mihhail Fridman naftakompanii DEA tegi Taani Dong Energy Taani nafta- ja maagaasivaradele pakkumise, kirjutab TDN Finans.

Taani lehe andmetel on DEA pakkumine nii kõrge, et see on pannud surve alla teised võimalikud ostjad, nagu näiteks A.P Moller-Maerski. Viimane on pidanud läbirääkimisi Dongi nafta- ja maagaasivarade ühendamiseks Maersk Oiliga.

Allikate andmetel pakkus DEA 25 protsenti rohkem kui on pakkunud varade eest teised pakkujad.

Mihhail Fridman on viimastel aastatel näidanud üles huvi naftatööstuse vastu läbi Saksa naftakompanii DEA, mille ta ostis kahe aasta eest. Vahetult enne läinud aasta jõule suurendas DEA oma osalust Njordi naftaväljal.